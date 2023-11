Target | Analisten richten hun pijlen

De omzet van Target (koers 17 november: $119,80) daalde over het derde kwartaal op jaarbasis met 4,2% tot $25,4 mrd. Over dezelfde periode verbeterde de operationele winstmarge van 3,9% naar 5,2% en kwam de nettowinst 36,3% hoger uit op $971 mln. De aangepaste winst per aandeel bedroeg $2,10 en voor het vierde kwartaal rekent Target erop dat deze uitkomt tussen $1,90-2,60.

Bank of America vond de prestaties van Target indrukwekkend, gezien de uitdagende marktomstandigheden door onder andere de hogere rentetarieven. De bank gelooft dat het voorzichtige voorraadbeleid, in combinatie met meer bezoekers naar de winkels en webshop dankzij merchandisinginitiatieven, zal leiden tot een stijging van de brutomarge in het vierde kwartaal en volgend jaar. Target zal tijdens de…