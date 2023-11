In deze talkshow op de BeleggersFair bespreken drie specialisten hoe derivaten nu in roerige economische tijden en in aanloop naar een nieuwe conjunctuurcyclus van pas kunnen komen.

Het ‘gewone’ lineaire beleggen – waarbij een procentuele koersstijging of -daling zich 1-op-1 vertaalt in het rendement – hoeft afhankelijk met welk doel en op welke termijn wordt belegd niet de norm te zijn. Hoe derivaten als alternatief of aanvulling het beste kunnen worden ingezet varieert ook met de fase waarin markten zich bevinden.

In de beurszaal gaan Jean-Paul van Oudheusden, John Beijer en Erik Mauritz de discussie met elkaar aan: hoe kunnen derivaten nu pas komen?

De talkshow ‘Derivaten kunnen nu helemaal uitkomst bieden’ gaat van start om 12.35 uur.

Deelnemers aan talkshow

Jean-Paul van Oudheusden

Marktanalist eToro

Jean-Paul van Oudheusden heeft meer dan 25 jaar ervaring binnen de financiële dienstverlening, met senior posities bij…