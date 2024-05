Tafel Trends 2024: wat is Hot in de Wereld van Tafelontwerp?

Tafels: de kern van iedere keuken of eetkamer en zeker niet zomaar een meubelstuk. Aan deze tafel kom je elke dag gezellig samen, hier ben je hard aan het werk, maar ook volop aan het genieten. Je kunt wel stellen dat er heel wat uurtjes worden doorgebracht aan die tafel, dus als je een nieuwe tafel gaat uitzoeken dan wil je dat uiteraard goed doen. Je kiest niet zomaar een tafel: hier ga je de komende jaren volop gebruik van maken. Dus laten we eens kijken wat de tafel trends zijn van 2024!

Meer dan alleen hout

Als je vroeger een tafel ging kiezen, dan kwam je meestal met een simpele houten, rechthoekige tafel naar huis. Vandaag de dag is dat niet meer het geval: je hebt keuze uit kleuren, materialen, vormen en stijlen. Naast hout is een eettafel zwart bijvoorbeeld ook heel erg mooi. Dit geeft een mysterieuze en stoere look en ook hier heb je nog heel veel materialen, vormen en stijlen waar je uit kan kiezen. Zwarte meubels zijn al jaren een trend en dat is in 2024 zeker niet anders. Ook witte tafels zijn super mooi en natuurlijk is er ook helemaal niets mis met een klassieke houten tafel. Er zijn zoveel verschillende designs dat je eettafel absoluut nooit saai hoeft te zijn.

Rond, rechthoekig of ovaal: wat kies jij?

Zoals gezegd moesten we het vroeger vaak doen met een rechthoekige tafel en die tafels zijn ook super mooi. Maar vandaag de dag heb je veel meer keuze. Er zijn ook super mooie, stijlvolle ronde salontafels. Of een ovale tafel kan ook prachtig staan als je daar de ruimte voor hebt. Door te spelen met de vormen van je tafel kun je een compleet andere look creëren en wordt de ruimte gelijk een stuk unieker. Ronde en ovale eettafels zijn helemaal trending in 2024. Zeker de moeite waard om eens te kijken naar de andere vormen voor je salontafel.

Modern, vintage of landelijk

Als je een nieuwe tafel gaat uitzoeken, moet je natuurlijk eerst bepalen welke stijl het beste bij jouw woning past. Hou je van strak en modern? Of ga je liever voor een vintage look? Aan keuze heb je in ieder geval zeker geen gebrek, maar kiezen is meestal de uitdaging. Gouden tip: ga online eens op onderzoek uit en maak een moodboard van de tafels die je mooi vindt, dan kom je je droomtafel vanzelf tegen.