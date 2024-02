Tabel maken in Excel met één formule

Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Werk je met Excel 2019 of nieuwer, of met Excel 365, dan kan je een speciale groep functies gebruiken, de zogeheten dynamische matrixfuncties. Het bijzondere hiervan is dat één formule een tabel met gegevens vult (een matrix). De functies van deze groep geven een matrix (tabel) als resultaat. Vanuit de cel met de formule worden aangrenzende cellen (naar rechts en omlaag) gevuld. Dit betekent dat Excel de juiste grootte van de matrix creëert als je op de Enter-toets drukt. Als je bij de functies FILTER, UNIEK en SORTEREN gegevens aan de basislijst toevoegt of eruit verwijdert, wordt de grootte van de matrix automatisch (dynamisch) aangepast.

Heb je een matrixformule van deze groep ingevoerd (die een tabel maakt) en klik je op een van de cellen in het nieuwe gebied, dan toont Excel een gekleurd kader om dat gebied. Dit kader…