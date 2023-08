Tabbladen organiseren in Firefox met FoxyTab

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Ben jij ook iemand die plots tientallen tabbladen geopend heeft in je browser? Het kan nooit kwaad om hier wat orde te scheppen en dat is precies wat FoxyTab doet. We zijn vast niet de enige die zichzelf verliezen in browsertabbladen. Na een halfuur werken, staan er soms al tientallen tabbladen open en weten we niet meer wat we precies aan het doen waren. Gelukkig bestaat er voor alles een browserextensie en in dit geval hebben we het over FoxyTab. Deze add-on helpt Firefox-gebruikers met de organisatie van hun tabbladen.

Stap 1 / FoxyTab installeren

Momenteel is deze extensie alleen beschikbaar binnen Firefox. Wanneer je in Google Chrome zoekt naar FoxyTab, krijg je ook een extensie te zien, maar die doet niet hetzelfde. Open daarom eerst Mozilla Firefox en surf naar