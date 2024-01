Tabbladen groeperen in Firefox | Clickx

Bericht: JavaScript is vereist voor deze inhoud.

Vind je bladwijzers maar niks en wil je toch snel naar je favoriete websites surfen zonder veel gedoe? Probeer dan zeker de tabbladcollecties in Firefox op je smartphone. We hebben allemaal wel websites die we vaak bezoeken. Voor sommigen zijn dat websites als clickx.be om de laatste technologietips te lezen, voor anderen zijn het webshops zoals Zalando, Amazon of Coolblue. Hoe je internetgebruik er ook uitziet: de kans is groot dat de tabbladcollecties van Firefox goed van pas komen. Belangrijk: momenteel is deze functie van Firefox alleen beschikbaar op de app voor Android, dus zowel desktop- als iOS-gebruikers kunnen geen collecties aanmaken.

Stap 1 / Gewenste tabbladen openen

Om te beginnen, moet je je telefoon erbij nemen en de tabbladen openen die je aan een collectie wil toevoegen. Wanneer alle tabbladen klaarstaan, open je…