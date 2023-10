T. Rowe Price | Beleggers uit de droom helpen

Begin 2023 voorspelde het overgrote deel van de analisten dat er nog dit jaar een wereldwijde recessie zou plaatsvinden. Inmiddels is deze mening bijgesteld en is de consensus onder de marktvorsers dat de economie een zachte landing zal maken of zelfs helemaal niet in een recessie belandt.

T. Rowe Price vindt dat deze voorspellingen zijn gebaseerd op achterhaalde omstandigheden en beleggers valse hoop geven. De vermogensbeheerder vreest dat tijdelijke voordelen van het ruimere begrotingsbeleid binnenkort uitgewerkt raken. Tijdens de coronapandemie hebben overheidsbalansen een grote schuldenlast overgenomen van de private sector, wat de begrotingssaldi heeft uitgeput.

T. Rowe Price ziet dat de wereldwijde productiesector op weg is naar een recessie en ook de dienstensector tekenen vertoont dat…