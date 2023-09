T-Mobile en Tele2 Mobiel aangepast naar Odido

Een goeie 20 jaar heeft de naam T-Mobile, een merk van de Deutsche Telekom, op de gevels van winkels geprijkt. In 2002 nam T-Mobile alle aandelen van Ben over en voegde daar later Orange en Tele2 aan toe. In 2003 kreeg het grootste deel van die fusie de naam T-Mobile. Maar daar gaat nu dus verandering in komen. Zo’n twee jaar geleden werd de Nederlandse tak van het bedrijf verkocht aan twee Amerikaanse investeringsfondsen. Die nieuwe eigenaren zien meer in de naam Odido.

De eerste gevel is al aangepast

Odido heeft zo’n 8 miljoen klanten en ruim 100 winkels in Nederland. Voor die klanten verandert er niet zo veel, maar de winkels zien er inmiddels heel anders uit. Het bedrijf zegt in het nieuwe jasje vooral de focus te willen gaan leggen op abonnementen met onbeperkte data. Wat dat betreft is Odido beslist niet de enige. Ook andere providers richten zich op deze abonnementsvormen. De merknamen Ben, Simpel en Tele2 Thuis blijven overigens vooralsnog wel…