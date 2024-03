Systeemwissel tegen Ajax? Ook Aston Villa speelt plots met vijf verdedigers – Voetbal International

Afgelopen weekend toverde Unai Emery een tactische verrassing uit de hoge hoed. In een zespuntenduel met Tottenham Hotspur koos de Spaanse trainer plots voor een 5-3-2-formatie. Hoewel de einduitslag (0-4) tegen Spurs anders doet vermoeden, lijkt een systeemwissel tegen Ajax ook niet uitgesloten.

Waar Emery op detailniveau van wedstrijd tot wedstrijd aanpassingen doet, is de formatie bij Aston Villa dit seizoen doorgaans wel te raden. Verdedigen doen The Villans vanuit een compacte 4-4-2, terwijl de ploeg in balbezit speelt vanuit een 4-3-3 met de punt naar voren met één echte buitenspeler (doorgaans op rechts) en op de andere flank een middenvelder die aan de binnenkant kan spelen. Ook tegen Ajax koos Emery voor deze veldbezetting, zij het met wat vaste basiskrachten aanvankelijk op de reservebank.