Sysco | Te lage waardering voor stabiele marktleider

Inclusief het dividend van $1,99 heeft het getipte Sysco een mager rendement opgeleverd van 1%. Sysco is marktleider op de immense Amerikaanse food-servicemarkt en timmert ook internationaal aan de weg. Het bedrijf boekte over het boekjaar 2023 (eindigend op 1 juli) een recordwinst. De winst per aandeel steeg met 23%. De nettoschuld werd verlaagd, terwijl er circa $1,5 mrd naar de aandeelhouders ging.



Advies aandeel Sysco op ‘kopen’

Toch hebben beleggers vooral oog voor de groeivertraging op de Noord-Amerikaanse markt. Doordat de koopkracht onder druk staat, gaan Amerikanen minder vaak uit eten. In het eerste kwartaal van het lopende boekjaar bleven de volumes op de thuismarkt vlak. Daar stond wel een sterke internationale groei tegenover….