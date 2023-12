SynVest: Kansen Nederlands en Duits vastgoed in 2024

“Wij zijn ontzettend blij met het winnen van de Cashcow Award, voor de zesde keer in de categorie Beste aanbieder van beleggingsproducten in vastgoed. SynVest voorziet duidelijk in een behoefte. Mensen kiezen graag voor een laagdrempelige en begrijpelijke manier van beleggen die hen ontzorgt”, aldus Martin van Gooswilligen, Algemeen directeur SynVest

“Als SynVest slagen we erin om een toegankelijk totaalproduct te creëren en dat wordt breed gewaardeerd. Onze dank gaat uit naar het volledige team en onze gewaardeerde beleggers. Met het vertrouwen van meer dan 14.000 klanten en een belegd vermogen van ongeveer 900 miljoen euro, blijven we toegewijd werken aan betrouwbaarheid en klanttevredenheid. Deze overwinning bevestigt het gezamenlijke werk en het vertrouwen van onze beleggers.”

Zijn de schommelingen binnen de commerciële vastgoedmarkt even groot als op de huizenmarkt?

“Binnen SynVest merken we op dat de schommelingen op de zakelijke vastgoedmarkt doorgaans verschillen…