Synology DiskStation DS224+ review: een rappe en veelzijdige NAS

De Synology DiskStation DS224+ is een bovengemiddeld krachtige netwerkopslag met uitbreidbaar geheugen voor geavanceerde fotoherkenning en meer veeleisende toepassingen.

Een NAS is een NAS, zou je zeggen. Toch zit er behoorlijk wat verschil tussen modellen. Koning van NAS-land Synology bracht recent de Synology DS224+ uit. Wij voelden deze 2-bay Plus-versie aan de tand.

Telkens wanneer Synology een nieuwe reeks ‘jaarmodellen’ van zijn networked attached storage systemen uitbrengt, is het interessant om naar de verbeteringen te kijken. Hoewel de eerlijkheid gebied te zeggen dat de verschillen tussen deze NAS-apparaten de afgelopen jaren steeds kleiner werden, zit er nog altijd een stijgende lijn in de prestaties en mogelijkheden. Dat geldt ook voor de Synology DiskStation DS224+, onderwerp van deze review. Zeker als je een model van enige jaren geleden hebt staan, is dit een forse verbetering. Een NAS is geen iPhone, maar na een jaar of drie zijn de…