Synology BeeStation moet back-ups echt eenvoudig maken

De Synology BeeStation is een netwerkopslag met één functie: eenvoudig backups maken, inclusief kopie in de cloud.

De Synology BeeStation is een apparaat waarop je zonder veel kennis van zaken je belangrijke bestanden moet kunnen bewaren. Ook back-ups maken richting de BeeStation is zo geregeld.

Een NAS is voor lang niet iedere computergebruiker weggelegd – of nodig. Het kan zijn dat de benodigde technische kennis net een brug te ver is. Maar vaker geldt dat een NAS te veel functies heeft voor thuisgebruikers en daardoor onnodig complex in gebruik wordt. De Synology BeeStation moet centrale bestandsopslag en back-ups een stuk vereenvoudigen.

Synology BeeStation: 4 terabyte, geen abonnement

De Synology BeeStation moet volgens de fabrikant persoonlijke cloudopslag voor iedereen toegankelijk maken. Daarbij geldt, niet onbelangrijk, dat hier geen abonnementskosten aan verbonden zijn. Het idee is, dat je het apparaat zo uit de verpakking haalt en…