Sylvie Meis tegen Duitse media: ik zoek een nieuwe vent

Het is net enkele dagen uit met Wim Beelen, maar Sylvie Meis staat alweer open voor iets nieuws. In gesprek met de Duitse krant BILD vertelt de onderneemster dat mannen best met haar mogen flirten.

Feestje in Kitzbühel

Meis is momenteel in Kitzbühel in Oostenrijk, waar een soort Oktoberfest plaatsvindt. “Als alleenstaande vrouw draag ik de strik links”, zegt Meis over haar traditionele klederdracht. Dat betekent dat ze openstaat voor flirten. “Ze zien er allemaal heel sexy uit”, zegt de 45-jarige Meis vervolgens over mannen in lederhosen.

Ex-man weer in beeld

Enkele dagen geleden maakte Meis en Beelen bekend dat hun relatie was gestrand. De twee waren sinds eind oktober samen. Een oude bekende van Meis is momenteel ook in Kitzbühel: haar ex-man Niclas Castello. Op Instagram delen de twee allebei foto’s van het evenement.

Sylvie poseerde ook meteen in een dirndl

