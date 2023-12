Sylvie Meis slooft zich zwaar uit voor nieuwe vent: ‘Dit heeft ze nog nóóit gedaan’

Sylvie Meis is op vakantie in de Maledieven om even te ontsnappen aan haar overweldigende bestaan als mediapersoonlijkheid en alle verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken. Maar die vrouw ligt echt niet alleen maar in een piepklein bikinietje door de zee te rollen. Ze gaat namelijk iets doen wat ze nog nooit eerder deed: koken.

Sylvie heeft sinds kort een nieuwe vent, vastgoedondernemer en multimiljonair Wim Beelen. Waarschijnlijk neemt Wim geen genoegen met elke avond Thuisbezorgd en daarom moet de blondine nu haar fijn gemanicuurde tengels uit de mouwen steken.

Niet shoppen, maar choppen

Samen met een vriendin besluit ze een kookcursus te volgen. Als eerst mag madam een uitje snijden. In een video in haar Instagram Stories zie je hoe ze onhandig met een groot koksmes te werk gaat. Op de achtergrond maakt haar vriendin een grap: “Shoppen kan ze wel, ‘choppen’ wat minder!”

‘I love you, Wim!’

…