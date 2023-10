Sylvie Meis opnieuw verliefd: gaat nu voor déze Quote-500 miljonair

Als het afwerken van miljonairs een erkende sport zou zijn op het Olympisch Spelen, ging Sylvie Meis met een gouden medaille naar huis. Afgelopen februari dumpte de meid haar laatste exemplaar, maar de volgende geldschieter is alweer in het vizier.

Zoals een haai op 1500 km afstand één druppel bloed kan ruiken, zo herkent Sylvie de geur van vers geprinte biljetten. Deze keer lokt dit haar recht in de armen van Wim Beelen (48). Die kennen we natuurlijk als de nummer 360 van de Quote 500. Hij heeft een vermogen van 155 miljoen op zijn naam staan. Meis heeft smaak.

Selfmade miljonair

Maar hoe heeft Wim dat voor elkaar gekregen? De selfmade miljonair verdiende eerst zijn poen in de recycling en staat sinds 2021 in de rijkenlijst. Hij verkocht een door hem ontwikkeld logistiek centrum in Amsterdam aan miljardair Remon Vos. Met die deal ging zo’n 307 miljoen gemoeid. Die Remon kan Meis eventueel in haar achterhoofd houden voor later. Als de pas van Wim…