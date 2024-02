Sylvie Meis laat per ongeluk iéts te veel voorgevel zien

Sylvie Meis laat opnieuw de wenkbrauwen fronzen. Deze keer niet met een nieuw Quote 500-liefdesavontuur, maar met outfit die tamelijk veel laat zien.

Sylvie is back

Ondanks haar recente break-up gaat de succesvolle Sylvie gewoon door met waar ze goed in is: zichzelf in uiterst strakke kledij presenteren op de sociaalmedia. Of het nou een bikini is of een elegante jurk, Sylvie heeft ten alle tijden iets te verkopen. Onderstaande foto verscheen vandaag op haar Insta stories, waarmee de presentatrice wellicht wil laten zien wat haar ex allemaal misloopt.

Bekijk de foto hieronder: