Sylvie Meis laat haar gloednieuwe prammen zien: ‘Ziet er héél vreemd uit’

Is Sylvie Meis een tikkeltje uitgeschoten op Photoshop? Of heeft de kersverse single daadwerkelijk haar vleesballonnen laten opblazen? Op nieuwe foto’s die de mannenlokker op internet lanceert, lijkt haar jolige tweeling een stuk groter én een andere kleur dan de rest van haar lijf. “Het ziet er heel vreemd uit…”

Zin om te flirten

Het is nog maar nét uit met haar laatste vangst, of Meis is alweer de beest aan het uithangen in Kitzbühel in Oostenrijk, waar een soort Oktoberfest plaatsvindt. “Als alleenstaande vrouw draag ik de strik links”, zegt Sylvie over haar traditionele klederdracht. Dat betekent dat ze openstaat voor flirten. “Ze zien er allemaal heel sexy uit”, aldus de 45-jarige smulpaap over de mannen in lederhosen. Die beruchte strik is echter bijzaak, blijkt nu uit foto’s die Sylvie op Instagram plaatst. Met zulke prominente bulten gaat ze namelijk hoe dan ook de aandacht trekken dit Oktoberfest.

‘Ziet er vreemd…