Sylvie Meis heeft beet: op de achterbank met déze getrouwde man

De flitsverhouding met Wim Beelen is pas net verleden tijd, of Sylvie Meis stort zich alweer op een nieuw project. Hij lijkt op papier aan de juiste eisen te voldoen: gefortuneerd en een tikkeltje rijp. Anderzijds weet deze knaap zich duidelijk te onderscheiden van zijn voorgangers. Hij heeft namelijk een vrouw en kinderen thuiszitten.

Sylvie was onlangs te gast op een feestje van architect Hadi Teherani en zijn verloofde Rosa Fattahi. De fuif vond plaats in hartje Hamburg en daar bleek Sylvie het uitstekend te kunnen vinden met een andere genodigde. Het zou gaan om de extravagante Fritz Ahrens, die meerdere modeketens in Duitsland bezit.

Nieuw liefdesavontuur?

De twee zaten heel de avond aan elkaar geplakt en hadden het zelfs zo gezellig, dat ze na afloop van het feest sámen vertrokken. Op foto’s die weekblad Privé publiceert is te zien hoe Sylvie en Fritz in dezelfde taxi stappen. Het zorgt voor een hoop…