Sylvie Meis en Wim Beelen op huizenjacht met dít gestoorde budget

Sylvie Meis en haar laatste aanwinst Wim Beelen zijn volop samenwoonplannen aan het smeden. Schijnbaar gaat zo’n project niet van een leien dakkie, want mevrouw heeft nogal wat strenge eisen. Zo is ze spontaan allergisch geworden voor Ikea-kasten, hetgeen waar haar eigen appartement in Hamburg vol mee staat. “Dat wil ze niet meer!”

Inmiddels zijn we bekend met de nieuwe liefde van Sylvie Meis: afvalverwerkingsgigant Wim Beelen. Blijkbaar neemt Sylvie de zoveelste vent net zo serieus als zijn 15 voorgangers, want ze is met ernstige spoed op zoek naar een appartement om samen in te vertoeven.

3 à 4 miljoen

Momenteel resideert de blondine nog in een luxueus huurappartement in het Duitse Hamburg. Of ze deze gaat behouden is onduidelijk. Zij en Wim hopen nu een statige penthouse in Amsterdam te kunnen bemachtigen. “Een beetje 3 à 4 miljoen plus, bijvoorbeeld in Amsterdam-Zuid, hebben we ons laten vertellen”, zegt…