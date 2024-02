Sylvana IJsselmuiden wakkert F1-koorts aan met superstrak t-shirtje

De mooie presentatrice Sylvana IJsselmuiden kan niet wachten op de start van het nieuwe F1-seizoen. Daar zit ze al helemaal klaar voor.

Sylvana IJsselmuiden is een ontzettend grote fan van de Formule 1. Dat merk je wel als je haar volgt op social media. De mooie blondine probeert altijd het laatste nieuws bij te houden over de F1, zodat ze dat ook mee kan geven aan haar volgers. Die vinden het ontzettend leuk natuurlijk om Sylvana over iets te horen praten waar ze zelf heel erg blij van wordt. Op haar Instagram pagina kan je meer dan genoeg video’s vinden van Sylvana waar ze het laatste F1-nieuws aan haar volgers mee probeert te geven. De blondine mist gewoon de F1, en dat kan je wel merken aan posts zoals deze.

Sylvana IJsselmuiden weet alles van de Formule 1

De mooie blondine probeert zichzelf altijd helemaal up to date te houden over de Formule 1. Haar volgers vinden dat natuurlijk alleen maar leuk. Die kijken naar Sylvana voor het laatste nieuws over hun…