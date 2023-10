Sylvana IJsselmuiden stopt definitief met Reeten: ‘Opgewonden over nieuwe kansen’

Sylvan IJsselmuiden zit altijd vol verassingen. Wat ze nu weer uit de hoge hoed tovert heeft niemand zien aankomen…

Sylvana IJsselmuiden stopt bij Dumpert

Het leven van de gemiddelde man gaat nooit meer hetzelfde zijn na deze aankondiging van Sylvana IJsselmuiden! Ze onthulde namelijk dat ze stopt bij Dumpert, en dus ook niet meer te zien zal zijn in het beruchte filmpjesprogramma Dumpert Reeten. Dit is een aderlating voor alle Dumpert fans, blijkt uit de berichten die Sylvana ontvangt na deze bekendmaking. Sylvana IJsselmuiden maakte op 11 oktober 2017 haar debuut in Dumpert Reeten. Bij deze eerste aflevering leek het alsof ze er al jaren zat, zo comfortabel oogde de blondine tussen haar mannelijke collega’s. Ze viel uiteraard ook meteen in de smaak bij de voornamelijk mannelijke kijker van Dumpert. Dit kwam natuurlijk door haar prachtige verschijning, maar ook met haar uitstekende gevoel voor humor stal ze meteen de harten van de kijkers. Zij riepen wekelijks om de…