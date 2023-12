Sylvana IJsselmuiden schrikt enorm van deze krankzinnige reacties op eigen Instagram video

Sylvana IJsselmuiden heeft een beetje advies gevraagd aan haar fans op Instagram, maar wordt nu nogal overdonderd door de reacties.

De blonde presentatrice weet wel dat er veel mannen met flauwe humor of een beetje plat gedrag in haar volgersaantallen zitten. Sylvana IJsselmuiden had dus kunnen verwachten dat er dit soort reacties naar boven zouden komen. Maar toch vindt ze het wel bijzonder. De reacties zijn gelukkig niet echt naar, maar wel bijzonder genoeg dat Sylvana even de beste greep uit haar reacties weer deelt op Instagram.

Het begon allemaal met een onschuldig filmpje van Sylvana IJsselmuiden

De blondine weet niet wat ze meemaakte toen ze een redelijk onschuldige video op haar Instagram account deelde. Daarin meldde ze even dat ze de F1 nogal mistte en dat het zo lang nog zou duren voordat de Formule1 terug zou komen. Sylvana wist niet wat ze met haar tijd moest doen. Ze dronk in haar eentje een wijntje om de pijn iets te verzachten. Maar dat hielp natuurlijk niet…