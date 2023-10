Sven Botman draagt bij aan 0-8 overwinning

Newcastle United heeft zondagavond op zeer indrukwekkende wijze de derde competitiezege van het seizoen geboekt. De nummer vier van de afgelopen jaargang in de Premier League was veel en veel te sterk voor Sheffield United. Mede dankzij een treffer van Sven Botman won Newcastle United met 0-8 (!) bij de hekkensluiter. Het is een evenaring van de grootste overwinning ooit in competitieverband én een verbetering van de grootste uitzege in de clubhistorie.

Newcastle United won een paar jaar geleden een keer met 0-7. Dat was op 23 september 2020 tegen Morecambe FC in de derde ronde van de EFL Cup. Die overwinning stelde gezien de tegenstand – Morecambe FC komt momenteel uit in de League Two – een stuk minder voor. Die van zondagavond zal veel indruk hebben gemaakt. Newcastle United eindigde in het afgelopen seizoen op de vierde plaats in de Premier League en is er alles aan gelegen die prestatie op z’n minst te evenaren. Het maakte op de eerste speeldag meteen indruk door Aston Villa…

