Suzanne Schulting loopt diepe snijwond op en is afgevoerd naar het ziekenhuis

Schaatser Suzanne Schulting is vandaag op het ijs na een ongelukkige valpartij hard geraakt door een schaats van Xandra Velzeboer. Ze liep ze een flinke snijwond op aan haar rug die in het ziekenhuis moest worden gehecht.

Erg geschrokken

Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB, heeft met opluchting gereageerd: “Iedereen is natuurlijk in eerste instantie erg geschrokken, vooral Suzanne en Xandra. Maar Suzanne is in goede handen en we hopen haar weer snel op het ijs te zien.”

Aangepaste voorbereiding

Schulting, die in de afgelopen jaren alle grote prijzen in de shorttrackwereld heeft gewonnen, had eerder dit jaar besloten om een aangepaste voorbereiding op het nieuwe seizoen te nemen. Na zeven intensieve jaren was het doel om een geleidelijke opbouw te hanteren met voldoende rustmomenten, om zowel fysiek als mentaal in balans te blijven.

=https://twitter.com/schaatsennl/status/1721572481687814539″ data-service=”twitter”>

Tijdens de…