Supporters stomen Ajax klaar voor Klassieker tegen Feyenoord – Voetbal International

Het aftellen naar De Klassieker is begonnen. Supporters van Ajax hebben de spelers zaterdag een steuntje in de rug gegeven tijdens de laatste training. Op De Toekomst zat de sfeer er goed in.

De Johan Cruijff Arena vormt zondag het strijdtoneel voor de eerste Klassieker van dit seizoen. Ajax zint op revanche, want Feyenoord stapte vorig seizoen na zeventien jaar eindelijk weer met een overwinning in de bus naar Rotterdam. Tel daar de slechte seizoenstart bij op en het is duidelijk dat de druk er vol op staat in Amsterdam.