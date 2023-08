Supporter zijn van jouw club; hoe ontstaat die liefde?

Tijdens een wedstrijd voelen medesupporters als familie, ook al deel je op de liefde voor de club ja meestal helemaal niets. Waarom gaat daar tóch zo’n aantrekkingskracht van uit? Waarom is het zo moeilijk om er afscheid van te nemen? En waar begint die liefde voor een club?

Op het schoolplein, bijvoorbeeld. Op het schoolplein wordt gevoetbald. En als er wordt gevoetbald, moet je bij iemand horen. Je moet voor iemand zijn: onpartijdigheid is vaak geen optie. Heel veel onderzoek is hier niet naar gedaan, maar als je een rondje langs je voetbalvrienden maakt zal dit ongetwijfeld één van de antwoorden zijn.

Voetbal als religie

Wie beweert dat het perfecte veldspel het hoogste doel is van een voetbalsupporter, is gek. Sterker nog, er zitten genoeg mensen in het stadion voor wie voetbal bijzaak is en die geen idéé hebben of hun elftal nou met buitenspelers speelt of niet. Het gaat om iets anders. Voetbal gaat om groepsgevoel.

De voetbalcultuur is niet voor niets al vaak…