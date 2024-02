Supporter Engelse stuntclub juicht zó hard dat hij van de tribune dondert

Maidstone United zorgde zaterdag voor een enorme stunt in de FA Cup door ten koste van Ipswich Town door te stoten naar de achtste finales. Eén supporter van de club die uitkomt op het zesde Engelse niveau maakte het wel heel bont op Portman Road.

Na het openingsdoelpunt van Lamar Reynolds in de 43ste minuut onplofte het vak met de meegereisde supporters van Maidstone United. Eén supporter juichte zo hard dat hij van de tribune donderde en in een lagergelegen vak met fans van de thuisclub belandde.



Maidstone United won de wedstrijd uiteindelijk met 1-2 van Ipswich Town, de nummer twee van de Championship. Het is nog niet bekend wie in de achtste finales de tegenstander is van de stuntclub uit het zuidoosten van Engeland.

