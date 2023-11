Supersnelle snelcursussen op de BeleggersFair

Bezoekers van de BeleggersFair (op 10 november) hebben gratis toegang tot tien snelcursussen over uiteenlopende onderwerpen. Binnen een half uur bent u helemaal up-to-date.

Op de BeleggersFair worden de bezoekers in staat gesteld zich te snel informeren middels de vele snelcursussen. De cursussen zijn geschikt voor zowel onervaren als meer ervaren beleggers en u hoeft zich hiervoor niet in te schrijven. Het concept is simpel: wandel naar binnen voor een thema dat u aanspreekt, en een half uur later loopt u weer helemaal geïnformeerd naar buiten. Doeltreffend en snel!

De snelcursussen worden verzorgt door verschillende beleggingsexperts.

Op 10 november kunt u de volgende snelcursussen volgen:

10.45 – 11.15 uur Volg de succesvolle belegger

11.15 – 11.45 uur Ontdek de geheimen van opties

11.45 – 12.15 uur Slimmer beleggen met put opties

12.45 – 13.30 uur Hypes en mania door de jaren heen: .com, huizenmarkt,…