Superdry | Brits kledingaandeel naar nieuw dieptepunt

De handel in Superdry werd op 30 augustus stilgelegd in verband met de vertraagde publicatie van de jaarcijfers over het tot april lopende boekjaar, waarin uiteindelijk een groter dan verwacht verlies van GBP21,7 mln werd gerapporteerd. Superdry, een Brits kledingmerk en detailhandelsbedrijf, werd opgericht in 2003 en staat bekend om zijn hoogwaardige streetwear, casual kleding en accessoires, zoals jassen, T-shirts, hoodies en jeans met vaak opvallende logo’s en grafische ontwerpen. Het bedrijf heeft wereldwijd winkels en verkooppunten en haalde in 2022 ongeveer de helft van de omzet van ruim GBP600 mln uit Europa.



Superdry verkeert al een tijd in grote problemen en kondigde in april aan dat het…