Super Bowl wordt dit jaar overgeslagen door Crypto

De Super Bowl is een groot gebeuren, maar dit jaar zit het even anders. Buiten het feit dat de cryptomarkt tekenen van herstel vertoont na de “crypto winter” van vorig jaar, met bitcoin weer rond de 47.500 dollar, zullen liefhebbers een opvallende afwezigheid van crypto advertenties gemerkt hebben tijdens Super Bowl van afgelopen nacht. Een insider bij FOX Business heeft bevestigd dat grote cryptobedrijven dit jaar zouden afzien van deelname aan de reclamestunts.

Wat is er aan de hand?

De terughoudendheid om te investeren in Super Bowl reclames kwam voornamelijk voort uit verschillende overwegingen. Sommige bedrijven wezen op financiële beperkingen en het feit dat er geen budget is, terwijl anderen aangegeven hebben dat hun marketing geld ergens anders een stuk beter kon worden ingezet. Cryptobedrijven kozen in deze periode voor langetermijnstrategieën boven opzichtige, kostbare promoties.

Kraken, de op een na grootste crypto-exchange in de Verenigde Staten, heeft bewust gekozen…