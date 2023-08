Sui Stijgt Tot Verbazing 6% Tijdens De Crypto Bear Market

De koers van Sui is over de afgelopen 24 uur met 5,7% gestegen en ook over de laatste 7 dagen is dit 4,5%. Dit is opmerkelijk aangezien de gehele markt naar beneden staat, maar waardoor is Sui hier de uitzondering op?

Ook al lijkt Sui het goed te doen, toch staat de munt met 16% naar beneden en is hij eigenlijk sinds zijn lancering in mei aan het zakken. Hij staat dan ook met 66% naar beneden sinds zijn lancering met een prijs van $2,16. Zou dit layer-1 blockchain project dan nu een herstelbeweging aan het maken zijn?

Sui Koers Verwachting Nu Sui De Best Presterende Crypto Van Het Moment Is – Wat Is Hier Gaande?

De grafiek van Sui laat zien dat de munt positief momentum lijkt te hebben gepakt wat het begin van een breakout rally voor de munt zou kunnen betekenen. We zullen de indicatoren met je gaan bespreken zodat jij weet wat je kan verwachten van SUI.

Grafiek: SUI/USD – Bron: TradingView

Nadat de…