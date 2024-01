Südzucker | Duits concern bevestigt jaarprognose

Bij de aankondiging van de cijfers met betrekking tot de eerste negen maanden van het boekjaar 2023-‘24 van Südzucker was het ook en vooral uitkijken naar de prognoses voor het volledige boekjaar (dat loopt tot eind februari). De resultaten op zich kwamen in de buurt uit van de analistenverwachtingen met een omzetcijfer van €7,8 mrd, een stijging op jaarbasis van 9,5%.

De €673 mln euro extra omzet was meer dan volledig te danken aan het suikersegment (een omzetklim van €740 mln of +31,3%) als gevolg van de hogere suikerprijs. Want door de natte julimaand lag het aanbod van suiker onder het historisch gemiddelde.

