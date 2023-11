Succesvolle BeleggersFair 2023 trekt recordaantal bezoekers

In deze turbulente economische tijden vol geopolitieke spanningen is de behoefte van beleggers aan kennis en visie groter dan ooit. Dat resulteerde in een recordaantal bezoekers op de BeleggersFair 2023: ruim 3.500 ervaren en minder ervaren particuliere beleggers bezochten op vrijdag 10 nvember het grootste Nederlandse beleggersevent in de Amsterdamse Beurs van Berlage. Speciaal voor de nieuwe belegger vond in de Graanbeurszaal daarnaast voor het tweede jaar op rij het event BeursInside plaats. Dit evenement trok zo’n 550 bezoekers, die ook de naastgelegen BeleggersFair bezochten.

Tijdens de BeleggersFair werd een sterk plenair programma gepresenteerd onder leiding van dagvoorzitter Roelof Hemmen. Ook waren er Gouden Tips van beleggingsgoeroes, dertien masterclasses, tien snelcursussen, twee talkshows en een beursvloer gevuld met beleggend Nederland. Het was een dag vol informatie voor zowel de beginnende als de gevorderde belegger.

Vele financiële zwaargewichten bezochten vandaag…