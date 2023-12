Succesvol op Instagram? Zo start je! 

Wanneer je vroeger een passie voor fotograferen had, kon de drempel om hier iets mee te doen best hoog zijn. Niet alleen de kosten van een professioneel toestel logen er niet om, ook het podium waarop jij je kunsten kon tonen was vrij beperkt. Vandaag de dag is dat wel anders. Dankzij de fantastisch snelle technologische ontwikkelingen zijn de mogelijkheden enorm toegenomen. Je kunt via social media je foto’s eenvoudig met de buitenwereld delen, daarnaast kun je al die mooie kiekjes natuurlijk in een handomdraai maken. Als er één social media kanaal is wat geschikt is voor deze foto’s, dan is dat wel Instagram. Menig onbekende fotograaf is hier groot geworden. Hoe je een succesvol kanaal start op dit social media platform? Lees snel verder.

Goed bereik

Allereerst is het belangrijk dat je een topkwaliteit toestel hebt waarbij de camera van goede kwaliteit is. Gelukkig zijn deze tegenwoordig volop op de markt, van de nieuwste Samsungs tot iPhones;…