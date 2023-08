Succesvol daytraden met WL-Bar-strategieën – CashCow.nl

WL Bars hebben belangrijke voordelen voor traders, zoals preciezere instappunten, duidelijkere grafiekanalyse en beter money-management. Tijdens deze masterclass op de BeleggersFair (10 november) wordt een aantal succesvolle strategieën behandeld.

In de afgelopen jaren zijn de WL Bars een bekende naam geworden in de trader-gemeenschap. Ze combineren vooral structuur, richting en eenvoud. Je kunt ze alleen gebruiken of in combinatie met andere reeds gebruikte strategieën. Deze tools zijn voorhanden op het trading platform NanoTrader.

Tijdens deze masterclass behandelen Wim Lievens (MyTradeClassTopics) en Evelyn Lauwers (WH Selfinvest) de volgende topics: