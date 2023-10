Stuntploeg Girona grijpt weer koppositie in LaLiga – Voetbal International

Girona is in ieder geval tot zaterdagmiddag laat koploper van Spanje. De ploeg won vrijdag door een laat doelpunt van Yangel Herrera met 1-0 van Celta de Vigo.

Girona is dé stuntploeg van Spanje en won al negen keer in elf wedstrijden. Het levert een dikverdiende eerste plaats in La Liga op en daar zal in ieder geval tot zaterdagmiddag geen verandering in komen. Girona moest tegen het laaggeklasseerde Celta bijzonder diep gaan en leek genoegen te moeten nemen met een punt, maar in blessuretijd sloeg de thuisploeg toe.