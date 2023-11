Stress, een ziekte van deze tijd

Je hoort de afgelopen jaren steeds meer dat stress als gevolg van het werk de belangrijkste oorzaak van ziekteverzuim is. Maar wat is stress nu precies? En wat kan je er zelf aan doen om te voorkomen dat stress jouw leven en werk teveel gaat beïnvloeden?

Wat is stress?

Wanneer je Google er op naslaat wordt als eerste de volgende definitie van stress gegeven: Stress is een niet specifieke respons van het lichaam op een veranderende situatie waarbij een natuurlijk overlevingsmechanisme in werking treedt. Je hartslag gaat omhoog, je spieren spannen zich op en je ademhaling versnelt. De adrenaline in je bloed stijgt en je staat klaar om te reageren. Deze definitie beschrijft vooral wat er met je lichaam gebeurt wanneer je stress ervaart. Maar een beschrijving die veel beter aangeeft wat stress is en vooral wat de oorzaak van stress is, is de volgende: stress is de spanning die optreedt bij een verstoring van het evenwicht tussen de draaglast en de draagkracht van een persoon.…