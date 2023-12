Strand Larsen bevestigt met beslissende hakgoal stijgende lijn in Spanje – Voetbal International

Jรธrgen Strand Larsen begint steeds beter zijn draai te vinden bij Celta de Vigo. Met een hakdoelpunt werd de voormalig spits van FC Groningen zaterdagmiddag de matchwinner in de kelderkraker tegen Granada: 1-0.

Strand Larsen (23) werd anderhalf jaar geleden de duurste uitgaande transfer ooit van Groningen, toen hij voor ruim twaalf miljoen euro naar Celta vertrok. Zijn eerste seizoen in Spanje was echter geen groot succes. In 32 competitiewedstrijden, waarvan twintig als basisspeler, kwam Strand Larsen niet verder dan vier doelpunten. Een tegenvallend aantal.