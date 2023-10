Stoppen met werken zonder inkomen

Leestijd: 4 minuten

Dat klinkt echt vreemd! Geen werk betekent normaal gezien geen inkomen. Toch zijn er best mogelijkheden om voor je pensioenleeftijd te stoppen. In grote lijnen zijn er 2 mogelijkheden om dit plan te realiseren. De meest voor de hand liggende mogelijkheid is te gaan leven van je spaargeld. De andere is je pensioen voortijdig te laten uitkeren.

Leven van je spaargeld

Tenzij je de loterij wint of een goed lopend bedrijf verkocht hebt, is het niet eenvoudig om van spaargeld te overleven. Omdat er na je 62e verjaardag een andere mogelijkheid is, beperkt dit hoofdstuk zich tot stoppen voordat je 62 jaar bent.

Sparen is niet eenvoudig; het leven is duur en het eigen huis of de huur, vergen een steeds groter deel van het inkomen. Daarom is het niet eenvoudig om voldoende geld bij elkaar te krijgen om een langere periode zonder inkomen te overbruggen.

Om te bepalen hoeveel geld je nodig hebt, is het goed om een analyse te maken van je normale…