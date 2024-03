Stop met die woorden – SecretaresseNet

Als lezer van dit artikel zul je waarschijnlijk vinden dat taal heel belangrijk is. Natuurlijk is taal een serieuze zaak, maar dat wil nog niet zeggen dat daar geen leukere kanten aan zitten. Peter van der Horst heeft daar een boek over geschreven: Taaleigenaardigheden. Onze taal – leuk en leerzaam. Je vindt daarin geen flauwe, dubbelzinnige woordgrapjes, maar wel allerlei wat luchtiger onderwerpen. In deze reeks artikelen wil hij daar graag iets over kwijt. Deze keer over stopwoorden.

Het zal je vast weleens opgevallen zijn dat sommige mensen wel heel vaak hetzelfde woord gebruiken. Een woord dat eigenlijk geen of bijna geen zin heeft. ‘Eigenlijk’? Dat was meteen al een voorbeeld van wat ik bedoel, namelijk stopwoorden: betekenisloze woorden of zinswendingen die iemand opvallend vaak gebruikt. Een paar andere zijn eh, zeg maar, ik heb zoiets van… en wat je dan ziet, is… Ze worden bijna alleen in spreektaal gebruikt.

Eh…

Een overbekend en tijdloos stopwoord is eh. Je…