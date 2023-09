Stond te zoenen met deze man

Leontine Ruiters zou opnieuw een koppel vormen met ondernemer John Huiberts. Hun relatie kwam eerder dit jaar na enkele maanden al een keer tot een einde.

Leontine Ruiters en John Huiberts waren afgelopen weekend bij de Amsterdamse Zomer. Volgens spionnen van Yvonne Coldeweijer is Leontine op het festival “helemaal katjelam” geworden.

“Leo stond heel lang bij de bar en drie spionnen hebben iets heel juicy’s gezien. John ging namelijk op een gegeven moment even weg en vrijwel meteen daarna stond ze te zoenen met een andere (blonde) man!”, schrijft Yvonne Codeweijer op Instagram Stories.

Leontine kreeg van het barpersoneel een watertje “omdat ze zo stond te wankelen”. Uiteindelijk ging Leontine wel weer samen met John naar huis. Ook over hem heeft Yvonne weer iets vernomen.

Instagram @lifeofyvonne

“Nu hoor ik dus ook van een betrouwbare spion dat John dus stiekem zijn ex nog steeds ziet. Dat verbaast mij natuurlijk niet want John is een narcist en die staat in…