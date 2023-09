Stille meldingen op je iPhone met Focus

Kennisgeving: Voor dit product is een JavaScript vereist.

Een smartphone op zak hebben is bijzonder handig, al kan die van tijd tot tijd oncontroleerbaar beginnen trillen met honderden verschillende meldingen. Wie een beetje peace of mind wil, kan een aantal meldingen stil houden met de Focus-functie. In vorige iOS-versies kon je er al voor kiezen om meldingen stil te houden met de ‘Niet Storen’-functie. In iOS 16 is deze functie weliswaar nog aanwezig, maar voegde Apple er een heleboel functionaliteiten aan toe. Met de nieuwe Focus, speciale modussen die je kan inschakelen, kan je bepaalde meldingen stilhouden, terwijl je sommige apps en personen toch toelaat om te rinkelen.

Stap 1 / Focus-instellingen openen

Je kan een Focus instellen vanuit het instellingenscherm op je iPhone of iPad. Open daarvoor de instellingen. Richting de onderkant van het scherm zie je ‘Focus’…