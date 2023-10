Stijging JET eenmalig – CashCow.nl

Het aandeel Just Eat Takeaway.com N.V. (TKWY) steeg aanzienlijk met 8,0% en sloot op 12,15 euro.

Investtech: “We moeten terug naar 10 november 2022 om een even grote stijging te vinden. Toen steeg het aandeel met 9,5%. Technisch ziet het er echter niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Sinds begin dit jaar is de koers met 40% gedaald. Hun kruit bij de beleggers hebben ze verspeeld. Hooguit een aandeel om in te traden.

Elke ochtend beleggingstips ontvangen? Meld u gratis aan voor Cashcow Daily!