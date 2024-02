Stijging Corbion voorbij? – CashCow.nl

Het aandeel Corbion (CRBN) sloot op 19,58 euro na 9,2% te zijn gestegen.

Investtech: “Het aandeel is niet meer op één dag gestegen sinds 14 december 2023, toen de stijging 12,8% bedroeg. Dit was de vijfde dag op een rij dat het aandeel steeg en de afgelopen week is het aandeel 22,5% gestegen. Technisch ziet het er echter niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Wat denken analisten van Corbion? K/w van 16 is niet hoog

