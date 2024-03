Stijgende katoenprijs drukt winstgevendheid kledingsector

Het wereldwijde economisch herstel en een stabiliserende Amerikaanse dollar geven grondstoffen weer wat lucht, zegt Ben Laidler, Global Markets Strategist bij eToro. Vooral de prijs van katoen, de grondstof die de wereld kleedt, explodeerde aan het begin van 2024. De grondstof speelt een cruciale rol in de wereldwijde kledingindustrie en staat centraal in het ESG-debat, vooral vanwege de hoge water- en arbeidsintensiteit. Wel is katoen biologisch afbreekbaar, in tegenstelling tot polyester en andere op olie gebaseerde kleding.

De katoenprijs wordt momenteel gestuwd door droogte en branden in Texas, de grootste producent van katoen binnen de VS. Daarnaast bestaat er een sterke correlatie tussen de prijs van katoen en olie (zie de grafiek), wat de prijs van het concurrerende polyester opdrijft. Deze correlatie maakt katoen een interessante proxy voor olieprijzen, aldus Laidler.

India en China domineren de wereldproductie van ruw katoen en zijn goed voor 47% van het totaal, maar het…