Stiekeme Sylvana IJsselmuiden komt op vreemde manier in aanraking met politie

Sylvana IJsselmuiden heeft een bijzondere video opgenomen waar ze nog wel eens flink de problemen mee kan komen.

Sylvana IJsselmuiden is niet bang in nieuwe video

als je Sylvana een beetje volgt, dan weet je dat de blondine best wel een klein beetje een waaghals is. Ze houdt van snelle auto’s en motoren en maakt graag stoere en sportieve foto’s en video’s. Maar dat Sylvana ook een beetje een foute kant had, daar komen de meeste mensen nu achter vanwege deze spannende video. Sylvana heeft daarin nogal maling aan het gezag en laat dat op geheel haar eigen wijze blijken. De blondine kan nog wel eens in de problemen komen vanwege deze video. Ze heeft namelijk nog steeds een grote voorbeeldfunctie met al haar volgers. Het zou dus zonde zijn als Sylvana opeens het verkeerde gedrag zou geven. Om met zo’n voorbeeldfunctie dan ook zo’n actie te ondernemen is misschien niet het meest handige wat de blonde presentatrice kan doen. Maar Sylvana maakt het eigenlijk ook allemaal…