Stevige plussen Wall Street dankzij meevallende inflatiecijfers

Leestijd: < 1 minuut

De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag met aanzienlijke winsten, gestimuleerd door meevallende inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. Deze cijfers wakkerden de hoop aan dat de Federal Reserve wellicht stopt met het verhogen van de rente. De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 1,4%, terwijl de S&P 500 en Nasdaq respectievelijk 1,9% en 2,4% stegen. De consumentenprijzen in de VS toonden in oktober een jaar-op-jaar stijging van 3,2%, wat lager was dan verwacht.

Belangrijke Bedrijfsprestaties

Verschillende grote bedrijven droegen bij aan het positieve sentiment. Home Depot steeg met 5,4% na het rapporteren van beter dan verwachte kwartaalresultaten, en ook Lowe’s profiteerde hiervan met een stijging van 4,3%. Apple zag een waardestijging van 1,4% na gunstige winstcijfers van Foxconn, de producent van iPhones. Tesla zag een aanzienlijke waardestijging van meer dan 6% na nieuws over verhoogde import van onderdelen uit India.

Snapchat en…