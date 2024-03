Steven Bergwijn is de komende weken, tijdens de interlandperiode, met maar één ding bezig

probeert zijn stempel op Ajax te drukken door meer loopacties in de zestienmeter te maken. De aanvaller was bij zijn rentree tegen Sparta (2-2) meteen belangrijk door de eindstand op het bord te zetten. Hij kwam bij een voorzet van Chuba Akpom in het vijandelijke strafschopgebied goed voor zijn man en tikte binnen.

Bergwijn kwam zondag in de 56ste minuut het veld in, na enkele weken afwezigheid door blessureleed. Op dat moment stond zijn ploeg Ajax met 2-0 achter op Het Kasteel, het stadion van Sparta. Toch neemt de Ajacied geen genoegen met een gelijkspel. “Twee punten verloren”, zegt Bergwijn tegen ESPN.



Artikel gaat verder onder video



Ajax had de wedstrijd ook nog kunnen winnen, toen de uitploeg bij een duel met Bergwijn aan een strafschop dacht. “Ik voelde een duw in mijn rug. Als de scheids de bal niet direct op de stip zou leggen, zou ik verwachten dat hij naar het VAR-scherm zou gaan kijken. Maar ja, het is gebeurd, het is wat het is.”

Bij zijn goal kwam…