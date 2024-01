Sterre Koning trakteert volgers op geweldige foto in kleinste topje ooit

Het is een beetje de omgekeerde wereld, maar met haar verjaardag deelt Sterre Koning een hele mooie foto uit aan haar fans!

Het is een bijzondere dag, want Sterre Koning is jarig. En dat viert de zangeres en actrice natuurlijk met een nogal bijzonder plaatje. Want haar volgers moeten natuurlijk ook een klein beetje kunnen meegenieten van deze mooie dag. Daar zorgt Sterre Koning in ieder geval wel voor met dit soort heerlijke kiekjes. De blondine weet precies wat haar volgers willen zien en geeft daar dan ook bijzonder goed gehoor aan. Ze poseert in haar kleinste topje ooit en daar krijgen al haar fans meteen rode oortjes van. Sterre staat echter zelfverzekerd op de foto. Het maakt haar absoluut niet uit hoe ze er uit ziet en hoe ze op de foto staat. Dit is wat ze wil delen met de wereld en dat doet ze dan ook vol overtuiging. Hieronder zie je een voorproefje, maar de hele foto van Sterre Koning kan je hier zien!

